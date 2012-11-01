《综述》美国数据显示就业市场缓慢康复;消费者信心上升

* 10月民间就业增加15.8万个--ADP

* 消费者信心上升,制造业信号好坏不一

* 初请失业金人数下降,但企业计划裁员人数增加

* 美国非农生产率第三季温和上升

路透华盛顿11月1日电---10月美国企业增加就业的速度为八个月以来最快,显示就业市场正在逐渐康复.美国几天之后就将开始总统大选,选举结果可能取决于经济形势.

周四公布的其它数据显示,上周初请失业金人数减少,10月消费者信心明显改善,但美国制造业数据好坏不一.

民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加15.8万人,创下2月以来的最大增幅.

"就业市场出现一些改善的迹象,"4Cast的分析师David Sloan表示,"虽然还不能令人完全信服,但总的来说,这是积极信号."