《综述》美国数据显示就业市场缓慢康复;消费者信心上升

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 10月民间就业增加15.8万个--ADP
* 消费者信心上升,制造业信号好坏不一
* 初请失业金人数下降,但企业计划裁员人数增加
* 美国非农生产率第三季温和上升
路透华盛顿11月1日电---10月美国企业增加就业的速度为八个月以来最快,显示就业市场正在逐渐康复.美国几天之后就将开始总统大选,选举结果可能取决于经济形势.
周四公布的其它数据显示,上周初请失业金人数减少,10月消费者信心明显改善,但美国制造业数据好坏不一.
民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加15.8万人,创下2月以来的最大增幅.
"就业市场出现一些改善的迹象,"4Cast的分析师David Sloan表示,"虽然还不能令人完全信服,但总的来说,这是积极信号."
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。