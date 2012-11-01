〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下挫,因海岬型运费进一步走软

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透11月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因海岬型船舶运费连续第三日下滑.
波罗的海乾散货运价指数跌2.53%,报1,000点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.65%至2,355点.海岬型船日均获利减少逾4%,至15,812美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
尽管铁矿石价格周四上涨,但却无助于海岬型船舶运输需求的提高.交易员表示,规模较小的中国钢铁企业选择购买码头的铁矿石库存,而并非新购海运船货.
"船运经纪公司注意到,海岬型船舶市场昨日几乎没有交投活动,这一迹象令人忧虑.由于铁矿石库存进行补充,最近几周海岬型船舶一直是推动干散货市场的主要力量."RS Platou Markets的研究报告称.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.53%,至770点.该型船舶日均获利降低88美元,至6,164美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下降47美元至6,274美元.超灵便型船舶的日均获利下滑70美元,至7,015美元.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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