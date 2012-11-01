〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下挫,因海岬型运费进一步走软

路透11月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,因海岬型船舶运费连续第三日下滑.

波罗的海乾散货运价指数跌2.53%,报1,000点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.65%至2,355点.海岬型船日均获利减少逾4%,至15,812美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

尽管铁矿石价格周四上涨,但却无助于海岬型船舶运输需求的提高.交易员表示,规模较小的中国钢铁企业选择购买码头的铁矿石库存,而并非新购海运船货.

"船运经纪公司注意到,海岬型船舶市场昨日几乎没有交投活动,这一迹象令人忧虑.由于铁矿石库存进行补充,最近几周海岬型船舶一直是推动干散货市场的主要力量."RS Platou Markets的研究报告称.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.53%,至770点.该型船舶日均获利降低88美元,至6,164美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降47美元至6,274美元.超灵便型船舶的日均获利下滑70美元,至7,015美元.(完)