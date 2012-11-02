欧洲经济指标预测--11月2日-11月9日****

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透11月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月29日当周--------------------------------
11月2日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
11月2日(五)
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 45.3 45.7
0848 法国Markit制造业PMI 10月 43.5 43.5
0853 德国Markit制造业PMI 10月 45.7 45.7
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 45.3 45.3
0930 英国Markit建筑业PMI 10月 49.1 49.5
--------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(一)
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 52.2
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负18 负22.2
11月6日(二)
0001 英国BRC零售销售 10月 -- +1.5%
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负24 负17
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 44.5 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2
综合PMI -- 44.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 49.3 49.3
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2
综合PMI 45.8 45.8
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -1.2%
制造业产出(较前月) -- -1.1%
(较上年同期) -- -1.2%
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.3% +0.9%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.5% -1.3%
11月7日(三)
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +0.1% -0.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) -0.4% -1.3%
1100 德国工业生产(较前月) 9月 -0.7% -0.5%
11月8日(四)
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 2.9%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -1.6% +2.4%
经季节调整进口(较前月) -0.3% +0.3%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差161 顺差183
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差50 逆差53
进口(亿欧元) -- 434.56
出口(亿欧元) -- 381.70
1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750
利率决定 0.50% 0.50%
1245 欧洲央行利率决定 11月 0.75% 0.75%
11月9日-20日
0001 英国RICS房价差值 10月 -- 负15
11月9日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 -- 赤字977
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.5%
0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.7%
(较上年同期) -- -5.2%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差49.7
对全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.4 (完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。