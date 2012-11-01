《汽车产业焦点》美国10月汽车销量因风暴影响低于预期,但仍看好第四季

* 美国10月汽车销量增长7%,为2007年以来10月的最高销量

* 桑迪导致产业销量损失2-3万辆

* 产业可能在11-12月弥补这些销量

* 福特汽车与通用汽车股价均上涨约1%

路透底特律11月1日电---超级风暴桑迪(Sandy)导致美国10月汽车销量低于预期,但产业高层仍预期随着房屋市场不断改善,第四季汽车销售将表现强劲.

虽然通用汽车(GM.N)与克莱斯勒都创出了2007-09年金融危机以来的最高10月销量水平,但袭击美国东岸的强烈风暴导致销量损失约3万辆.

"显然,这场风暴对汽车销量的影响大于预期,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak表示,"这个月也许不如我们先前预期的那样亮丽,但我仍认为这样的销售情况很稳健."

美国汽车产业的10月销量增长7%,超过109万辆,创下2007年以来10月的最高销量水平.2007年10月的销量是123万辆.但分析师原本预期今年10月销量增长11%.