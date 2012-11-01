《汽车产业焦点》美国10月汽车销量因风暴影响低于预期,但仍看好第四季

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 美国10月汽车销量增长7%,为2007年以来10月的最高销量
* 桑迪导致产业销量损失2-3万辆
* 产业可能在11-12月弥补这些销量
* 福特汽车与通用汽车股价均上涨约1%
路透底特律11月1日电---超级风暴桑迪(Sandy)导致美国10月汽车销量低于预期,但产业高层仍预期随着房屋市场不断改善,第四季汽车销售将表现强劲.
虽然通用汽车(GM.N)与克莱斯勒都创出了2007-09年金融危机以来的最高10月销量水平,但袭击美国东岸的强烈风暴导致销量损失约3万辆.
"显然,这场风暴对汽车销量的影响大于预期,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak表示,"这个月也许不如我们先前预期的那样亮丽,但我仍认为这样的销售情况很稳健."
美国汽车产业的10月销量增长7%,超过109万辆,创下2007年以来10月的最高销量水平.2007年10月的销量是123万辆.但分析师原本预期今年10月销量增长11%.
汽车销量是美国消费者需求情况的早期指标.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。