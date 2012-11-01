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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 06:58 BJT

〔东京汇市〕日圆承压,静待美国非农就业报告

* 一系列乐观的美国数据支持风险偏好

* 市场准备围绕美国非农就业报告进行押注

路透悉尼11月2日电---日圆周五承压,大宗商品货币则守住稳健的涨幅;美国公布10月ADP民间就业人数增幅创八个月来最大后,投资者押注美国非农就业报告将表现乐观.

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