〔EIA库存周报〕上周美国原油库存意外下降,油品库存有增有减

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/26/12 较上周 较上年 10/26/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 371.7 2.1 31.9 373.1 -2.0 33.6

馏分油 118.2 -2.6 -26.3 117.9 -0.1 -24.0

汽油 199.2 -0.2 -9.4 199.5 0.9 -6.8

取暖油 27.1 0.1 -11.3 27.6 1.0 -11.0

新配方(RFG)汽油 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 43.9 1.2 -1.5 44.5 1.7 -1.2

原油日加工量 14.8 0.2 0.6 14.9 0.0 0.2

炼厂产能利用率(%)87.6 1.1 4.0 87.7 0.5 2.4

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.9 -0.1 0.3

路透11月1日电---美国能源资料协会(EIA)周四数据显示,上周该国原油库存意外下降,因进口大幅减少;油品库存增减不一,炼厂产能利用率上升.

政府数据显示,截至10月26日当周,原油库存减少205万桶.路透调查原预期为增加150万桶.

当周原油日进口量大幅下滑90.1万桶,至788万桶.分析师称,上周飓风桑迪(Sandy)逼近可能令装卸工作受到影响.桑迪最终于本周一在东海岸登陆.

"在进口方面,原油进口的确有相当大的下降,多数集中在东海岸,可能与风暴有关,"Confluence的Bill O'Grady说.

美国油品库存有增有减,炼厂产能利用率上升0.5个百分点至87.7%.

汽油库存增加93.5万桶至1.995亿桶,分析师原先预期为增加20万桶.馏分油库存减少9.3万桶,分析师预期为减少130万桶.

EIA数据显示,在原油期货交割地库辛,原油库存下降67.1万桶至4,339万桶.

EIA的一周石油库存数据通常都在周三发布,本周受桑迪周一在东海岸登陆影响,数据推迟一天发布.

数据显示,美国上周石油日产量增至667万桶,为1995年以来最高.

桑迪来袭造成东海岸(PADD 1)地区燃料供应出现问题,由于停电以及重要管线仍无法工作,一些炼厂停产,进口港口关闭.一些成品油轮要等到港口重开才能卸载汽油或其它燃料.

EIA数据显示,PADD 1区域汽油和柴油库存在桑迪到达前的一周里略有下降.东海岸上周汽油库存下降20.2万桶至4,790万桶.馏分油库存减少68.7万桶至3,883万桶.该地区产能利用率下降0.8个百分点至81%.(完)