《综述》美国零售商称11月销售或因桑迪来袭受损,但影响不会很大

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* Costco,Nordstrom,和Rite Aid称,风暴可能影响11月销售
* ICSC仍预计11月同店销售增长4.5-5.5%
* 零售商10月同店销售好于预期
路透11月1日电---美国数家零售商预计,本周袭击美国东海岸的风暴将损及11月需求,整体假期购物季销售情况仍将像此前预期的那样显示经济缓慢增长.
Costco Wholesale(COST.O),Nordstrom(JWN.N)和Rite Aid(RAD.N)周四都表示,11月销售可能受到影响,因飓风桑迪导致店面关闭.这是美国遇到过的最大风暴之一.
不过Costco表示影响将很小.
参阅10月销售图表,请点击(link.reuters.com/byh73t).
行业观察人士也认为风暴导致销售大幅下滑的可能性不大.
"11月销量非常大,最后几周将非常可观,所以如果在那之前开始正常营业,就没有问题,"零售咨询公司Neev Capital的Rahul Sharma称.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。