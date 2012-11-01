《综述》美国零售商称11月销售或因桑迪来袭受损,但影响不会很大

* Costco,Nordstrom,和Rite Aid称,风暴可能影响11月销售

* ICSC仍预计11月同店销售增长4.5-5.5%

* 零售商10月同店销售好于预期

路透11月1日电---美国数家零售商预计,本周袭击美国东海岸的风暴将损及11月需求,整体假期购物季销售情况仍将像此前预期的那样显示经济缓慢增长.

Costco Wholesale(COST.O),Nordstrom(JWN.N)和Rite Aid(RAD.N)周四都表示,11月销售可能受到影响,因飓风桑迪导致店面关闭.这是美国遇到过的最大风暴之一.

不过Costco表示影响将很小.

参阅10月销售图表,请点击(link.reuters.com/byh73t).

行业观察人士也认为风暴导致销售大幅下滑的可能性不大.

"11月销量非常大,最后几周将非常可观,所以如果在那之前开始正常营业,就没有问题,"零售咨询公司Neev Capital的Rahul Sharma称.