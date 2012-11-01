〔纽约汇市〕美元兑日圆受就业数据改善带动上涨,商品货币攀升(更新版)

(新增文末报价表格)

* 美国10月ADP民间就业人数及初请失业金人数暗示前景改善

* 日圆下滑,因风险胃纳增强,日本前景令日圆承压

* 投资人将焦点转向周五非农就业报告

路透纽约11月1日电---美元兑日圆周四上升,而商品货币也上扬,因美国就业数据优于预期,暗示全球最大经济体美国经济复苏更为稳定,风险意愿改善.

另一方面,欧元兑美元下滑,此前希腊法院裁定希腊因应外国贷款人要求的养老金改革可能不符合希腊宪法,令对希腊是否有能力落实援助计划要求的撙节举措的忧虑升温.

美国公布令人鼓舞的经济数据后股市受到提振,欧元也一度攀升至接近1.30美元.明日至为重要的美国月度就业报告将出炉.

数据显示美国10月民间就业人数增幅为八个月来最大,而上周美国初请失业金人数跌幅多于预期.周五美国劳工部公布10月就业数据,分析师预期非农就业岗位将增加12.5万个,失业率小升至7.9%.

"今日的就业报告令人鼓舞,且风险市场积聚动能,"GFT市场策略师Neal Gilbert说.

另一报告显示美国10月消费者信心指数升至逾四年来的最高位,因美国人对就业市场改善的信心增强.

风险意愿抬头令日圆承压,因交易商卖出日圆来买入股票和其他资产,寻求较好的回报.

美元兑日圆JPY=涨0.5%,报80.12日圆,根据路透数据,此前触及盘中高位80.17,并接近上周五触及的四个月高位80.36.

欧元兑日圆EURJPY=亦攀升至103.70日圆.

澳元兑美元AUD=上涨0.2%,报1.0395美元.新西兰元兑美元NZD=上升0.6%,报0.8266美元.

不过,欧元兑美元EUR=下滑0.2%,报1.2937美元,之前触及盘中高点1.2982美元.

希腊审计院称,延长退休年龄两年至67岁并且将养老金下调5至10%或是违宪行为.希腊法律在送交议会前,需先经过该院审查.

"欧元因为该消息而有所下跌,"瑞穗实业银行外汇销售部副总裁Fabian Eliasson称."看起来撙节措施较难落实."他说.

一些交易商表示,欧元兑英镑的卖盘,也使得欧元/美元陷入疲弱.欧元兑英镑EURGBP=下跌0.1%,报0.8022英镑.

**日圆疲软**

由于日本经济前景愈发黯淡和出口商卖盘,日圆也承压下挫.

部分交易商称,多数投资者寻求逢低买入美元兑日圆,认为美元/日圆将在未来几个月升向83-84日圆,因对日本央行将不得不出台额外货币宽松措施来应对通缩的押注增加.

策略师们表示,近期日本经济数据和多数企业财报均表现欠佳.11月11日该国将公布的第三季国内生产总值(GDP)预计将会萎缩--上述因素造成了日圆回落.

"我们看多美元/日圆,因为日本数据和企业获利表现均较差,这将迫使日本央行采取放宽货币政策行动."RWC Partners的Absolute Returns and Currency部门主管Stuart Frost称.

分析师表示,由于日本贸易赤字,近期企业资金流料偏好美元--这和几年前发生了变化,当时出口商的日圆买盘令进口商的日圆卖盘相形见绌.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2942 1.2958 -0.12 -0.02 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.13 79.76 +0.46 +4.15 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.69 103.35 +0.33 +4.15 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9317 0.9309 +0.09 -0.63 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6130 1.6128 +0.01 +3.83 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9964 0.9991 -0.27 -2.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0398 1.0373 +0.24 +1.69 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2060 1.2071 -0.09 -0.69 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8023 0.8033 -0.12 -3.67 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8269 0.8221 +0.58 +6.23 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6745 5.7003 -0.45 -5.05 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3456 7.3872 -0.56 -5.07 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6464 6.6330 +0.20 -3.50 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6028 8.5946 +0.10 -3.49 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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