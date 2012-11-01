〔美国股市〕ADR收高,受美国和中国乐观经济数据提振

亚洲橡胶：2月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编