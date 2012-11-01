〔美国股市〕ADR收高,受美国和中国乐观经济数据提振

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透纽约11月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,受美国和中国乐观的经济数据提振.
飓风桑迪横扫美国东北部后,交易持续恢复正常,美国良好的就业数据和消费者信心指数带动美股上扬.
中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)显示,中国经济正在重获动能,进一步支撑了全球股市.
"中国经济筑底反弹对于一些能源相关和商品企业至关重要,另外在一定程度上对科技股也很重要,"投资企业LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称.
最大百分比上涨个股中,巴西淡水河谷(VALE.N)的ADR大涨2.9%,报18.86美元,中石化(SNP.N)劲扬4%,报109.43美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.16%.标普500指数.SPX.INX涨1.09%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升1.2%.莱斯银行集团(LYG.N)跳涨7.6%,报2.82美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬1.36%.(完)
--编译 于春红;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
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路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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