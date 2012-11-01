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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 07:37 BJT

〔美国股市〕ADR收高,受美国和中国乐观经济数据提振

路透纽约11月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,受美国和中国乐观的经济数据提振.

飓风桑迪横扫美国东北部后,交易持续恢复正常,美国良好的就业数据和消费者信心指数带动美股上扬.

中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)显示,中国经济正在重获动能,进一步支撑了全球股市.

"中国经济筑底反弹对于一些能源相关和商品企业至关重要,另外在一定程度上对科技股也很重要,"投资企业LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称.

最大百分比上涨个股中,巴西淡水河谷(VALE.N)的ADR大涨2.9%,报18.86美元,中石化(SNP.N)劲扬4%,报109.43美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.16%.标普500指数.SPX.INX涨1.09%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升1.2%.莱斯银行集团(LYG.N)跳涨7.6%,报2.82美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬1.36%.(完)

--编译 于春红;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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