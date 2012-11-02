〔日本央行〕10月会议上一些委员对经济衰退风险发出警告--会议记录

* 许多委员表示目前的日中关系可能给日本经济带来下行压力

* 一些委员称日本央行可能有必要推出更加直接的措施,促进对企业贷款

* 政府代表称日本央行在达成1%的通常目标方面取得直观的成果,这一点非常重要