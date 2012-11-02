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货币新闻 | 2012年 11月 2日 星期五 08:12 BJT

〔日本央行〕10月会议上一些委员对经济衰退风险发出警告--会议记录

路透东京11月2日电---周五公布的日本央行10月4-5日会议记录显示:

* 几名委员称由于生产方面的情况,不能排除衰退可能性

* 一些委员称由于海外经济放缓,经济复苏可能在2013年初以后才出现

* 许多委员表示目前的日中关系可能给日本经济带来下行压力

* 一名委员称在2014财年实现1%通胀目标的可能性下降

* 一些委员称日本央行可能有必要推出更加直接的措施,促进对企业贷款

* 一位委员称日本央行可能需要通过影响汇率来推升通胀预期

* 政府代表称日本央行在达成1%的通常目标方面取得直观的成果,这一点非常重要

* 财务省代表称日圆汇率仍偏高,快速升值给经济带来下行风险(完)

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