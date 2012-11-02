〔路透基点〕珠江石油天然气钢管控股贷款规模削减至3,600万美元

路透香港11月1日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港上市公司珠江石油天然气钢管控股的6,000万美元三年期定期贷款规模已被削减至3,600万美元.

消息人士称,本案的综合收益约为390-400个基点.

根据该公司向证交所提交的文件,这项无抵押的分期偿还贷款,通过珠江钢管集团借得,分四个半年等额偿还.珠江钢管集团为珠江石油天然气钢管控股的全资子公司.