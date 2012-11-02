〔路透基点〕珠江石油天然气钢管控股贷款规模削减至3,600万美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月1日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港上市公司珠江石油天然气钢管控股的6,000万美元三年期定期贷款规模已被削减至3,600万美元.
牵头行、簿记行兼代理行国泰世华银行承贷2,000万美元.第一商业银行香港分行和台湾合作金库香港分行分别承贷1,000万美元和600万美元.
消息人士称,本案的综合收益约为390-400个基点.
已于周三签署协议.
根据该公司向证交所提交的文件,这项无抵押的分期偿还贷款,通过珠江钢管集团借得,分四个半年等额偿还.珠江钢管集团为珠江石油天然气钢管控股的全资子公司.
所筹款项将用于建设中国连云港的新生产基地.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。