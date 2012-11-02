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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 10:01 BJT

〔路透基点〕珠江石油天然气钢管控股贷款规模削减至3,600万美元

路透香港11月1日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港上市公司珠江石油天然气钢管控股的6,000万美元三年期定期贷款规模已被削减至3,600万美元.

牵头行、簿记行兼代理行国泰世华银行承贷2,000万美元.第一商业银行香港分行和台湾合作金库香港分行分别承贷1,000万美元和600万美元.

消息人士称,本案的综合收益约为390-400个基点.

已于周三签署协议.

根据该公司向证交所提交的文件,这项无抵押的分期偿还贷款,通过珠江钢管集团借得,分四个半年等额偿还.珠江钢管集团为珠江石油天然气钢管控股的全资子公司.

所筹款项将用于建设中国连云港的新生产基地.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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