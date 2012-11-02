《美债周五展望》公债价格下滑,因中美经济数据强劲点亮全球成长前景

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 中国PMI数据显示该国经济重拾能量

* 10月ADP民间就业人数增幅超预期

* 飓风桑迪过后,公债成交量仍低于均值

路透纽约11月1日电---美国公债价格周四下挫,股市则上扬,之前数据显示中国制造业和美国民间就业均有改善,全球经济成长前景得以擦亮.美国公债避险魅力受到削弱.

成交量低于正常水平,因为飓风桑迪袭击美国东海岸地区后造成停电和公共交通瘫痪,许多交易人士仍无法正常到班.

美国股市追随中国股市收高,中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.[ID:nSB2077727]

中国央行周二公开市场逆回购操作量高达3,950亿元人民币,创下单日新高,规模堪比一次降准.而逆回购中标利率均持平以往,亦表明央行在补充流动性的同时,维稳的态度并未改变.[ID:nSB2074387]

一些投资人在等待周五的美国10月非农就业报告.而今日美国10月ADP民间就业报告显示,就业人数增加158,000人,为八个月来最快增速.

"市场在对股市走高、中国PMI数据转强和略高于预期的ADP数字作出反应,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示.

市场本周因飓风桑迪而休市一天半,成交量迄今尚未恢复正常.

数据显示最新一周美国初请失业金人数下降,一行业组织报告美国10月消费者信心指数升至逾四年来的最高,这支持了公债的利空基调.

美国供应管理协会(ISM)10月制造业数据也略优于分析师平均预估.

德意志银行证券策略师Alan Ruskin说,ISM报告显示"目前来看,制造业最糟的时期已过去,已在7-8月触及最低点."

指标10年期公债US10YT=RR下跌6/32,收益率报1.72%,高于周三尾盘的1.70%.

30年期公债价格US30YT=RR下滑23/32,收益率从周三尾盘的2.86%升至2.89%.

Calvert Investment Management固定收益策略师Steven Van Order说,隔夜时段欧洲没有新消息,中国的消息和美国经济数据给美国公债施加一定的压力.

Van Order说,周五公布的美国10月非农就业报告将为美国债市下周及甚至之后这个月的走势设定基调.远强于预期的非农就业报告可能鼓励一些公债卖盘,而弱于预期的就业报告很可能刺激公债买盘.

接受路透调查的分析师的预估中值为10月美国非农就业岗位增加12.5万个,多于9月时的11.4万个新增岗位.

交易商也关注下周的新债供应,届时财政部将标售320亿美元三年期,240亿美元10年债和160亿美元30年债.

Van Order说,短期而言,受风暴影响,市政债券和公司债可能推迟发售,可能要等待下周大选结束后才发售.

"未来几周我们可能看到一些被推迟发售的债券进入市场,"他说.(完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 母红

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