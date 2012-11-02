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市场报道 | 2012年 11月 2日 星期五 08:10 BJT

〔美国经济〕整体而言飓风桑迪将给经济造成负面影响--美联储官员

路透纽约11月1日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位高级官员周四表示,整体而言飓风桑迪(Sandy)将对美国经济造成负面影响.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦指的是,桑迪导致的直接经济损失以及善后工作带来的最终经济提振作用.但他表示,从较长时期看,经济损害可能并不"巨大".(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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