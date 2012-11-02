《中国报摘》--中国证券报11月2日

* 头版头条:

--中国人寿资产公司相关负责人表示,当前A股市场已进入合理估值区间,尽管市场长期低迷,但公司一直坚守,加大力度,深入挖掘具备潜力的股票和基金.

* 其他:

--中国央行副行长潘功胜指出,目前央行正在强化货币政策针对性,明确提出"银行业金融机构小企业信贷增速高于全部贷款增速,增量高于上年同期的要求",对达到要求的中小金融机构执行较低的存款准备金率.

--深圳证交所理事长陈东征指出,要加快推动城商行和农商行上市,降低对城商行和农商行上市的有关要求.

--国家发改委经贸流通司副司长刘小南表示,新榨季将采取措施稳定食糖市场,要尽早给市场预期,公布政策调控的方向.

--住建部研究中心副主任王珏林表示,住房公积金应在首先满足贷款需求的同时,将余额投向风险最小的地方.另据了解,住建部正在牵头修订公积金管理条例,公积金投资渠道有望拓宽.

--力帆股份(601777.SS)和重庆路桥(600106.SS)公告,拟参与重庆银行的增资扩股计划,分别出资4.93亿元人民币和2.85亿元.

--银河证券原首席经济师滕泰撰文指出,基于购买力平价理论的长期均衡汇率测算显示,未来五年人民币汇率仍将继续温和升值,五年后人民币兑美元的均衡汇率水平约为5.7,较目前升值9.5%.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽