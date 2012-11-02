〔美股业绩〕辉瑞第三季营收远低于预期,因新兴市场销售下降(更新版)

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路透11月1日电---美国最大制药企业辉瑞(PFE.N)周四公布第三季营收远低于分析师预期,因该公司儿童疫苗Prevnar销售令人失望,而且来自新兴市场的营收大幅下降.

抗胆固醇药物Lipitor去年底开始面临较便宜的非专利药的竞争,其销售跌幅高于预期,亦损及营收.

辉瑞全球营收下降16%至139.8亿美元,远低于分析师预期的146.4亿美元.

该公司第三季获利为32.1亿美元,每股盈余(EPS)为0.43美元,上年同期分别为37.4亿美元和0.48美元.

扣除特殊项目后,辉瑞EPS为0.53美元,符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估.

Jefferies & Co分析师Jeffrey Holford称,"第三季像许多其他企业一样,辉瑞营收疲弱,较(预估)低5%."

该公司表示,目前预期2012年全年EPS介于2.14至2.17美元,此前预估为2.12至2.22美元.

辉瑞周四在纽约证交所收跌1.3%,报24.55美元.(完)