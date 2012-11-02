《中国大宗商品综述》期铜消极应对PMI跃至扩张区,静觅实需改善信号

作者 李文科

路透北京11月2日电---中国10月首个宏观经济指标--官方制造业采购经理人指数(PMI)终于跨入扩张区域,或意味着占据全球铜消费四成的中国的金属需求提振有望,但期市反应总体偏冷令投资者心存谨慎.

究其原因,现货市场的疲弱表现是期铜价格未对向好数据作出积极反应的主因.市场人士坦言,中国国内的铜现货贴水甚至略有放大等种种迹象,显示铜需求没有多大改善,市场仍在寻觅实体需求真实改善的信号.

"按道理中国PMI回升,铜价应该冲的更高点,但是盘面显示弱啊.如果还是这样,下周我就找机会抛了,...还是要谨慎,"一位不愿具名的私募期货投资基金经理如是说,他多年来一直关注金属期货投资.

投资者的谨慎是有理由的,实际上尽管中国官方PMI颇显靓丽,但其按行业分项数据显示,10月金属制品业的生产指数、新出口订单指数均处于收缩区间,弱于PMI.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2%,略高于50%的临界值,告别前两月的萎缩状态.[ID:nSB2079165]

格林期货铜分析师刘立斌亦表示,今年的铜消费总体不如往年,其中电线电缆的铜消费尚可,铜管带的消费明显不如往年,开工率仅为50-60%,且小企业停产停工现象比较普遍.在铜的下游用途中,50%左右用于电线电缆,20-30%用于家电和汽车等.

申银万国期货报告指出,目前铜价仍然处于美国QE3(第三轮量化宽松)利好兑现后回落的过程,美国货币宽松对铜价的走势影响逐步降低,铜价已经回落到受QE3影响上涨的起始位置.

因此,后期基本面因素,也就是有色金属的实体需求改善与否将至关重要.上海中期期货的金属分析师方俊锋指出,除非中国在十八大之后出台相当规模的刺激经济计划,或者全球宏观经济明显好转,否则铜价难改中线偏空的局面.

"未来1-2个月,铜价易跌不易涨,即使反弹,幅度也会很小,...建议投资者以偏空思路对待,谨慎短线做空为主."他称.

铜是金属期货中的老大,亦是金融属性和商品属性结合得最为紧密的期货品种之一,因此其影响因素相当复杂,且其定价权在国外,全球流动性以及供需状况均对其影响巨大,而中国作为第一大铜消费和进口大国,其基本面的动向当然也备受关注.

**聚焦"中国需求"**

世界经济一盘棋,铜价行情走势不可能脱离中国的消费状况,因为中国铜消费占全球逾四成.

目前,中国国内铜现货市场长期维持贴水格局,且铜进口亏损仍在高位,都显示中国现货企业的买入积极性非常有限;而国内保税区铜库存高企,且上海期交所铜库存较年初增长87%,亦证明国内铜消费疲软的现实.

因此尽管中国9月精炼铜进口量环比增长17.36%,却并不意味着国内需求的增加.瑞达期货报告指出,这可能是融资铜需求的增加,这点可以从上海保税区铜仓库高达80万吨的库存中得以验证,也将成为期铜的潜在下跌风险.

格林期货铜分析师刘立斌认为,考虑到中国经济基本企稳的宏观环境,中国铜消费再大幅往下的可能性不大,但在多长时间内复苏则取决于政策和宏观环境的改善.

"至少目前(铜加工企业)仍是按需采购,不愿意囤入库存.市场仍比较谨慎."他称.

此外,亦要关注人民币汇率变动及对进口成本的影响.一般而言,人民币兑美元CNY=CFXS每升值1分钱,将会降低进口成本93元/吨.而最近人民币的强势升值,正在压缩伦铜与沪铜之间的价差,进口亏损逐步缩窄,进口正效益可期.

"与精炼铜相比,废铜进口量更能代表实际的铜消费."一位资深铜行业人士称.

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