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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初升至一周高位,美国非农就业报告公布在即

路透东京11月2日电---日本股市日经指数周五盘初升至一周高位,因美国消费信心和民间部门就业数据表现乐观,提振市场人气.关键的美国非农就业数据将于今日稍晚出炉.

日经指数.N225攀升1.1%至9,044.54点,为本周来首次在9,000点关卡上方交投.东证股价指数.TOPX上涨0.9%至750.32点.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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