(重发)〔路透基点〕六家外资银行向和联提供9亿美元应收账款让售融资--RLPC

(重发以补上遗漏句子)

路透台湾11月1日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,六家外资银行向电脑周边产品制造商和硕联合科技股份有限公司提供9亿美元364天期应收账款让售融资.

这项无追索权的贷款已于10月中旬签署,昨日动拨.

代理行兼牵头行澳新银行承贷3亿美元.瑞穗实业银行亦担任牵头行,承贷2亿美元.其他四家牵头行分别为交通银行台北分行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行和大华银行,各自承贷1亿美元.

消息人士透露,昨日和联已动用约1.2亿美元.

本案包括由苹果应收账款担保的9亿美元部分,及由Apple Sales International应收账款担保的1亿美元部分.两部分总计规模不得超过9亿美元.

该364天期的贷款在结束时可以选择继续延期,最多延期四次.

2011年4月,和联与四家银行组成的银团签署了2亿美元的三年期定期贷款,为在华业务融资.这项子弹式的贷款是通过Protek(上海)借得,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码65个基点,有15个基点的承诺费.和联为该贷款提供担保.(完)