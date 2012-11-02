〔韩国股市〕开盘上涨,科技股涨幅居前

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透首尔11月2日电---韩国股市周五开盘上涨,科技类股获得动能.隔夜美股上涨.
0002GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.06%至1,918.63点.
面板制造商LG显示器(034220.KS)跳涨近4%,SK hynix(000660.KS)亦上扬2.6%(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。