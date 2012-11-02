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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,科技股涨幅居前

路透首尔11月2日电---韩国股市周五开盘上涨,科技类股获得动能.隔夜美股上涨.

0002GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.06%至1,918.63点.

面板制造商LG显示器(034220.KS)跳涨近4%,SK hynix(000660.KS)亦上扬2.6%(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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