〔英国经济〕2013年可能取得1.1%的增长,主要风险来自欧元区--NIESR

路透伦敦11月2日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周五表示,英国经济在经历了今年的停滞后,2013年将恢复温和增长,而最大的风险来自欧元区.

该智库预计今年英国国内生产总值(GDP)料下滑0.1%,但仍较8月时预估的萎缩0.5%上修,之前经济在第三季出人意料地强劲扩张.

不过,NIESR将2013年经济增长率预估从1.3%下修至1.1%,因全球前景趋弱.

"英国经济面临的风险主要来自外部环境,"该智库称,"欧元区的进展情况最为重要,既是因为贸易原因,也是由于金融业方面的联系."

NIESR经济学家Simon Kirby对记者表示,NIESR并不认为英国央行会在未来几年出台进一步的量化宽松资产购买举措,英国货币政策有可能到2020年仍维持在宽松水平.

该智库重申其观点,认为由执政联盟推动的英国紧缩政策继续损害该国的经济复苏.

NIESR表示,经济若要持续复苏,国内需求和企业投资就必需回升.

Kirby认为当前的企业投资处于"非常低的水平",较衰退前水准低了14%.

他表示,央行的贷款融资计划(Funding for Lending Scheme)可能对此起到一些改善作用.根据该计划,若银行不断向家庭和企业发放贷款,就可以获得低成本资金.

"但也存在一个隐忧,银行有权自行决定在哪一方面增加贷款,而且肯定会涌向风险最小的借款人,"他补充说.

Kirby认为,正是由于这个原因,该计划对经济的正面影响并不像一些人希望的那么大.(完)