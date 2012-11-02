《全球重要经济事件一览表》--11月2日-11月9日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月2日(五)
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储西雅图分行举办的社区领袖午餐会上就经济前景发表讲话(1825).
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部和央行代表会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部和央行代表会议(最后一日).
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(最后一日).
加州尔湾--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州大学举办的活动上就"非常规货币政策"讲话.(0100).
11月6日(二)
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
11月7日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月8日).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月24日执委会货币政策会议纪录.
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.
11月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后将公布利率决议并召开新闻发布会.
加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在加拿大蒙特利尔俱乐部讲话(1810).
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(最后一日).
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威科技大学讲话(0915).
密苏里圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在华盛顿大学举办的第九届公司金融年会上讲话,主题为美国经济和货币政策(0100).
11月9日(五)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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