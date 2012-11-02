〔金砖国家〕11月1日股汇市收盘纵览

路透11月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.43%,报999.63点.

中国股市:沪综指周四收扬1.7%,并创逾三周最大单日涨幅.10月中国官方和汇丰制造业PMI双升印证中国经济筑底企稳,提振大盘大幅反弹,金融和地产股领涨.分析人士认为,虽然十八大前股指或仍有上行空间,但马上将面临中旬的个股解禁压力等.沪综指.SSEC收报2,104.428点,涨35.548点,或1.72%,此前最大单日涨幅为10月9日的1.97%;上海A股今日成交624亿元人民币,上日为431亿元.[.SSCN]

香港股市:创2012年内收盘新高,受内地股市上扬提振.因期望部分地方政府放松楼市限购政策.香港恒生指数.HSI收升0.8%,报21,821.9点,创年内收盘新高;恒生国企指数.HSCE收高1.1%.今日港股成交量为大约一周来最高,因一些投资者害怕错过中国股市的下一波涨势,大举介入一些对经济成长敏感的板块,推动部分大型中资地产股扭转早先跌势.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四小幅收跌,主要受今日中间价小幅走弱,且出现一波美元空头回补影响.不过,人民币盘间仍多次触及日间波幅上限,料短期人民币偏强格局仍将延续.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3915元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第二日收高;汽车类股涨幅居前,因10月汽车销量高于预期.指标BSE指数.BSESN收涨0.3%,或56.32点,报18,561.70点.[.BO][ID:nL3E8M14W0]

印度汇市:印度卢比连续第三日上涨,受助于外国资金流入;在没有国内重大线索指引的情况下,卢比可能呈区间波动.卢比走势更多可能会受全球因素驱动,外汇市场等待欧元区的新进展,而且美国周五将公布10月非农就业数据.卢比/美元INR=D2收报53.6950/7150,高于上日收盘价53.80/81.盘中在53.67-53.90的窄幅区间内波动.[INR/][ID:nL3E8M14YD]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,443.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS微幅收高0.04%至764.54点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.26%至31.2600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.32%,报40.5200.

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巴西股市:拉美股市上涨,因为美国和中国经济数据乐观,提升了全球经济复苏的期望.银行和矿业类股助力巴西指标股指Bovespa指数部分收复上日跌幅,不过钢铁类股令巴西股市承压.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得9月13日以来的最大单日涨幅,收涨2.3%,报58,382.68点[ID:nL1E8M1L1C]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>小跌0.04%,收报2.0306,此前公布的工业生产数据弱于预期,支持了决策者将长期维持利率在低位以刺激成长的看法.[ID:nL1E8M1GDK]

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南非股市:收于纪录高位,瑞士奢侈品集团Richemont(CFRJ.J)领涨,此前一家券商上调其评级,而且市场从美国和中国公布的正面经济数据中获得支撑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.7%,报33,239.18点,为17年历史以来的最高位.综合指数.JALSH收涨0.59%,报37,377.32点,亦为历史高位.[.J][ID:nL5E8M1DL8]

南非汇市:南非兰特/美元收盘持稳,交投于本周区间内;兰特空头暂歇,而且市场表现仍旧低迷.美国公布正面的就业数据后不久,兰特最初走坚至日高.1540 GMT时,兰特/美元ZAR=D3返至8.6680,脱离日高8.6380.[ZAR/][ID:nL5E8M1DXO](完)