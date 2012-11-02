〔香港个股〕SOHO中国完成10亿美元高收益债交易--IFR

路透11月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)(穆迪/标普评级为Ba1/BB+)昨日成功完成有史以来最受关注的亚洲高收益债交易之一。

有三个因素使得本次交易出彩：10亿美元的庞大规模、期限10年-起始时该公司只计划发行五年期债券;该交易是亚洲高收益债市场中年期最长的交易;该Reg S交易为发行方在境外公开债务市场的首秀。

牵头行巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)本周稍早为交易进行路演。

牵头行昨日推出SOHO中国五年期附第三年末发行人赎回权债券，参考价格区间为6.25%区域，随后收紧至5.75%。这笔交易规模最后定于6亿美元，认购额达到60亿美元。

令市场感到意外的是，SOHO中国最后决定同时发行10年期附第五年末发行人赎回权的债券。

该10年期债券认购额达22.5亿美元，发行规模为4亿美元，参考价格区间为7.5%，最后收紧并定价于7.125%。

SOHO中国的较短年期债券82%售予亚洲投资者、16%售予欧洲投资者，剩余的2%由境外美国账户认购。私人银行竞购较短期债券的动力十足。52%由私人银行购买，部分归因针对该些账户提供25%的折扣。此外，基金获得40%，银行得到3%，企业和保险商认购5%。约200个账户参与是次交易。

基金获得大量10年期债券的部分，占到47%。私人银行占42%，银行占4%，企业和保险商认购7%。就地理分布而言，亚洲占74%，欧洲占18%，境外美国账户占18%。约150个账户认购SOHO中国的长债。

尽管是次交易引来抢购，但投资者并不满意盘后表现。短期债券低见99.25，之后升到99.75，并保持在这个价位。而10年期债券也低于票面价值。

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