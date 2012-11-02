《中国报摘》--其他报纸重要消息11月2日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
**上海证券报**
--社科院人口与劳动经济研究所所长蔡(日+方)表示,随着人口红利的消失,中国潜在经济增长率会出现下降.据测算,中国经济潜在的增长率将在十二五下降到7.2%,在十三五下降到6.1%.
--环保部披露中国核建的上市环保核查公示,公司拟发行不超过5.25亿股,募集总额达18亿元人民币.
--百隆东方(601339.SS)称,拟在越南设立子公司,总投资9,800万美元.此举可有效规避关税壁垒,降低企业生产成本.
--中海油总公司与BG集团BG.L签订框架协议,向BG采购500万吨/年,为期20年的液化天然气资源.
--身处光伏危局中的赛维LDKLDK.N宣布与平煤神马集团联合成立平顶山易成新能源公司,为双方进一步深化合作埋下伏笔.
**21世纪经济报 道**
--权威人士透露,截止10月28日,工农中建四大行当月存款流失1.8万亿元.巨额存款流失,令其放贷能力大受限制,截止10月28日四大行新增人民币贷款仅1,250亿元,较上月同期下降近四成.
**第一财经日报**
--国务院参事、央行货币政策委员会前委员夏斌表示,明年中国经济形势并不乐观,出口情况依然疲软,政府主导的投资财力有限,加上收入分配改革对消息的支持作用会有滞后.
--原奶生产商华夏畜牧宣布,由泰山投资亚洲控股公司主导的投资者团队近日向公司追加投资5,000万美元.
**人民日报**
--国土资源部发布数据,2011年中国石油年产量达2.03亿吨,世界排名升至第四位.2030年中国油气产量将超过6亿吨油当量,中国油气自我保障能力将大大增强.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。