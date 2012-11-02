《中国报摘》--其他报纸重要消息11月2日

**上海证券报**

--社科院人口与劳动经济研究所所长蔡(日+方)表示,随着人口红利的消失,中国潜在经济增长率会出现下降.据测算,中国经济潜在的增长率将在十二五下降到7.2%,在十三五下降到6.1%.

--环保部披露中国核建的上市环保核查公示,公司拟发行不超过5.25亿股,募集总额达18亿元人民币.

--百隆东方(601339.SS)称,拟在越南设立子公司,总投资9,800万美元.此举可有效规避关税壁垒,降低企业生产成本.

--中海油总公司与BG集团BG.L签订框架协议,向BG采购500万吨/年,为期20年的液化天然气资源.

--身处光伏危局中的赛维LDKLDK.N宣布与平煤神马集团联合成立平顶山易成新能源公司,为双方进一步深化合作埋下伏笔.

**21世纪经济报 道**

--权威人士透露,截止10月28日,工农中建四大行当月存款流失1.8万亿元.巨额存款流失,令其放贷能力大受限制,截止10月28日四大行新增人民币贷款仅1,250亿元,较上月同期下降近四成.

**第一财经日报**

--国务院参事、央行货币政策委员会前委员夏斌表示,明年中国经济形势并不乐观,出口情况依然疲软,政府主导的投资财力有限,加上收入分配改革对消息的支持作用会有滞后.

--原奶生产商华夏畜牧宣布,由泰山投资亚洲控股公司主导的投资者团队近日向公司追加投资5,000万美元.

**人民日报**

--国土资源部发布数据,2011年中国石油年产量达2.03亿吨,世界排名升至第四位.2030年中国油气产量将超过6亿吨油当量,中国油气自我保障能力将大大增强.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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