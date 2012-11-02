〔路透基点〕润泰创新国际和润泰全球股份签署总额100亿台币贷款案

路透11月1日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,润泰创新国际和子公司润泰全球股份有限公司总额100亿台币(3.42亿美元)的两笔五年期贷款已于周三签署协议.

润泰创新国际50亿台币循环贷款的牵头行为台湾第一商业银行.润泰全球股份50亿台币循环贷款的牵头行为台湾银行和第一商业银行(代理行).

润泰创新国际贷款部分,牵头行和簿记行为第一商业银行,承贷16.2亿台币.中国信托商业银行承贷8亿台币,享有牵头行头衔.

六家银行担任协办行,各自承贷2.4亿台币.他们分别为全国农业金库、彰化商业银行、华南商业银行、新光商业银行、台中商业银行和台新国际商业银行.

九家银行以经理行身份参与.其中台湾万泰银行和上海商业储蓄银行分别承贷1.6亿台币.高雄银行、台湾银行、中华开发工业银行、安泰商业银行、玉山商业银行及大众银行各自承贷1.2亿台币.台湾工业银行承贷1亿台币.

润泰创新国际的贷款由一家英属维尔京群岛(BVI)公司的股票作为抵押,担保人包括公司总裁尹衍梁(Samuel Yin)、董事长Liu Chung-hsien和总经理Jean Tsang Jiunn.贷款分为30亿台币的A部分,用于再融资;以及20亿台币的B部分,用于投资.

这笔循环贷款的利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码135个基点.综合收益为135.6-136.2个基点,费用为3-6个基点.若动用额度不到50%,则有15个基点的承诺费.在7月13日前回复的银行会获得2个基点的提前费用.

润泰全球股份贷款方面,牵头行第一商业银行和台湾银行各自承贷15.1亿台币和14亿台币.

全国农业金库和彰化商业银行各自承贷3亿台币,担任协办行.其他四家银行中国信托商业银行、华南商业银行、新光商业银行和台中商业银行分别承贷1.8亿台币.

七家银行担任经理行.其中兆丰国际商业银行和台湾万泰银行分别承贷1.5亿台币和1.2亿台币.中华开发工业银行、安泰商业银行、玉山商业银行、台湾工业银行和大众银行各自承贷1亿台币.

润泰全球股份的贷款分为40亿台币的A部分,用于再融资;以及10亿台币的B部分,用于营运资金.该贷款由一家英属维尔京群岛公司的股票作为抵押,担保人包括公司总裁尹衍梁和董事长Wong Yee Fan.

这笔循环贷款的利率为较90天期或180天期次级市场商业票据利率加码135个基点.综合收益为135.6-136.2个基点.

若动用额度不足50%,则有15个基点的承诺费.在7月13日前回复的银行会获得2个基点的提前费用.(完)