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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 09:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多头需要美国强劲就业数据支撑

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* 日本央行10月4-5日会议记录提到通过汇率推升通胀预期

* 日圆利差交易再度兴起或让他们如愿以偿

* 澳元/日圆若突破8月21日高位83.55,就可能升到4月高位84.50-80

* 尽管卖压沉重,美元/日圆仍顽守阵地,上周高位80.38将是下道障碍

* 之后的阻力位有6月高位80.63,以及3-9月跌势间50%的回档位80.66

* 若今晚公布的美国非农就业数据强劲,将推动美国公债收益率反弹,可能为美元/日圆扫清障碍.(完)

--编译 程琳; 审校 于春红

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