《汇市简讯》美元/日圆多头需要美国强劲就业数据支撑

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
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* 日本央行10月4-5日会议记录提到通过汇率推升通胀预期
* 日圆利差交易再度兴起或让他们如愿以偿
* 澳元/日圆若突破8月21日高位83.55,就可能升到4月高位84.50-80
* 尽管卖压沉重,美元/日圆仍顽守阵地,上周高位80.38将是下道障碍
* 之后的阻力位有6月高位80.63,以及3-9月跌势间50%的回档位80.66
* 若今晚公布的美国非农就业数据强劲,将推动美国公债收益率反弹,可能为美元/日圆扫清障碍.(完)
--编译 程琳; 审校 于春红
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。