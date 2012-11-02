〔中国新股〕浙江世宝开盘较发行价涨逾五倍,此前公司预告今年净利下降

路透上海11月2日电---创下至少三年多以来最小募资额的中国汽车转向系统制造商--浙江世宝(002703.SZ)周五首日上市开盘上涨逾五倍,而该公司上市前夜还预警全年净利同比下降约三成.

浙江世宝开盘报15.62元,较其发行价2.58元上涨13.04元,或505.43%,成交582.6万股,换手率达38.8%.其H股(1057.HK)开盘报2.84港元,涨0.06港元.

浙江世宝A股发行股数1,500万股,较原计划缩水七成多,最终募资额仅3,870万元,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.

公司昨晚刊登上市首日风险提示,公司受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响,近期经营业绩存在下滑的趋势,自2009年以来,公司毛利率持续下滑.今年前九个月,公司净利同比下降25.08%,预计全年净利下降27.35%-30.89%.

深交所相关负责人近日表示,要高度关注浙江世宝暴炒风险,不希望洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)A股首日上市遭遇暴炒一幕在浙江世宝重演.[ID:nSB2078541](完)