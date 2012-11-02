《中国重要政经日程》--11月2日

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动

路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。