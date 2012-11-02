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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 09:20 BJT

〔台湾股市〕受中美经济数据提振开高,芯片类股上扬

路透台北11月2日电---台湾股市周五盘初上扬0.73%,跟随区域股市涨势,此前中美两国公布数据暗示全球经济复苏趋势逐渐稳定.芯片(晶片)类股涨幅居前.

加权股价指数.TWII盘初上扬52.56点,报7,232.20点.股指上日收高0.19%.

金融保险类指数.TFNI攀升0.62%.

晶圆代工巨擘台积电(2330.TW)走高0.78%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超52.27亿台币,再度由买转卖;上日买超18亿.外资10月净卖超286.8亿台币.[ID:nST0570225](完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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