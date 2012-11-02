〔台湾股市〕受中美经济数据提振开高,芯片类股上扬

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透台北11月2日电---台湾股市周五盘初上扬0.73%,跟随区域股市涨势,此前中美两国公布数据暗示全球经济复苏趋势逐渐稳定.芯片(晶片)类股涨幅居前.
加权股价指数.TWII盘初上扬52.56点,报7,232.20点.股指上日收高0.19%.
金融保险类指数.TFNI攀升0.62%.
晶圆代工巨擘台积电(2330.TW)走高0.78%.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超52.27亿台币,再度由买转卖;上日买超18亿.外资10月净卖超286.8亿台币.[ID:nST0570225](完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。