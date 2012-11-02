〔中国个股〕重庆银行定向增资13亿元,大新银行和重庆路桥等参与

路透北京11月2日电---中国重庆民营汽车企业--力帆股份(601777.SS)周五的公告显示,重庆银行股份有限公司非公开定向增发2.6亿股,增发价每股5元人民币,集资总金额将达13亿元.

重庆银行其增发之前的前三大股东--渝富集团、大新银行(2356.HK)和重庆路桥(600106.SS)均参与了此次增资,且增资后股东排名未有变化,其中大新银行和重庆路桥的增资额分别为2.62亿和2.6亿元.

而力帆股份则通过增资4.93亿元,使其股东排名从第六位上升至第四位.

重庆银行的前身为重庆市商业银行,2007年更名为重庆银行股份有限公司.截止2011年末,资产总额为1,272亿元,实现净利润14.63亿元.重庆市去年即表示力推其上市,但未果,其已有五年未能有效的补充资本金.[ID:nSB1569167]

中国中小银行上市已停滞多年.中国证券报周五引述深交所理事长陈东征称,应加快推动城商行、农商行上市,降低对其上市的有关要求.[ID:nSB2081013](完)

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