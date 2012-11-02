〔美国金融〕美国政策或导致金融市场崩溃--PIMCO首席投资长葛罗斯

路透波士顿11月1日电---美国最大债券共同基金太平洋投资管理公司(PIMCO)联席首席投资长葛罗斯称,近期美国政策并没有产生启动经济所需的成长,未来可能导致"金融市场崩溃."

在PIMCO网站上发布的四页信件中,葛罗斯指称美联储的量化宽松政策已失败.

"金融管制和量化宽松政策应该是在另一方向启动实质经济的额外货币政策,但它们没有发挥这样的作用,"葛罗斯在信件中称.

葛罗斯表示,如果经济没有快速成长,他预计"具有误导作用的货币和财政政策产生负面效果的风险加大,可能导致未来某一时段金融市场崩溃."

这封信名为"投票的时刻",但他并不支持下周美国大选中任何一名总统候选人.

葛罗斯首先提出了"新常态"这一短语,即在更长时间内经济缓慢增长.他提醒投资者称,丰厚回报的日子可能一去不复返.

"我们处于'新常态'世界,"葛罗斯称,这意味着公债收益率应守稳在低位,货币市场基金将继续无利可图.(完)