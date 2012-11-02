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债券 | 2012年 11月 2日 星期五 09:22 BJT

〔美国基金〕10月31日当周货币市场基金减少227.1亿美元--ICI(更新版)

(新增细节)

路透11月1日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至10月31日当周,美国货币市场共同基金总资产减少227.1亿美元,至2.546万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加67.7亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少281.0亿美元,免税基金减少13.9亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加6.6亿美元至8,850.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加10.1亿美元,至1,875.7亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加1.8亿美元至5,108.5亿美元.免税基金资产减少5.3亿美元至1,865.9亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少233.7亿美元至1.661万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加57.6亿美元至6,737.8亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少282.8亿美元至9,085.2亿美元.免税基金资产减少8.5亿美元,至790.5亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 郑茵;审校 于春红

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