〔美国基金〕10月31日当周货币市场基金减少227.1亿美元--ICI(更新版)

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加6.6亿美元至8,850.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加10.1亿美元,至1,875.7亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加1.8亿美元至5,108.5亿美元.免税基金资产减少5.3亿美元至1,865.9亿美元.