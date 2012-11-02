〔日本央行〕部分委员担心日本已经处于衰退--10月4-5日会议记录(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(新增细节)
* 产出及出口下滑令央行担忧
* 政府寄希望于日本央行支撑经济
* 政治僵局阻碍了政府应对经济放缓的脚步
* 分析师预计日本央行还将采取更多宽松举措
路透东京11月2日电---日本央行10月4-5日会议记录显示,几名审议委员警告称,鉴于最近工业生产表现疲软,不排除日本经济可能重陷衰退.这暗示央行或需采取更多刺激举措.
日本央行在10月初这次会议上按兵不动,但随后在本周会议上将资产购买和贷款计划扩大11万亿(兆)日圆(1,370亿美元),至91万亿日圆,同时宣布一项规模初定为15万亿日圆左右的新计划,将无限量向银行提供低息长期资金.
会议记录显示,并非所有审议委员都认同10月4-5日会议发布的悲观评估,因日本央行9月短观调查显示,企业增加资本支出计划,这是表明经济增长的正面迹象.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。