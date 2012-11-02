〔日本央行〕部分委员担心日本已经处于衰退--10月4-5日会议记录(更新版)

(新增细节)

* 产出及出口下滑令央行担忧

* 政府寄希望于日本央行支撑经济

* 政治僵局阻碍了政府应对经济放缓的脚步

* 分析师预计日本央行还将采取更多宽松举措

路透东京11月2日电---日本央行10月4-5日会议记录显示,几名审议委员警告称,鉴于最近工业生产表现疲软,不排除日本经济可能重陷衰退.这暗示央行或需采取更多刺激举措.

日本央行在10月初这次会议上按兵不动,但随后在本周会议上将资产购买和贷款计划扩大11万亿(兆)日圆(1,370亿美元),至91万亿日圆,同时宣布一项规模初定为15万亿日圆左右的新计划,将无限量向银行提供低息长期资金.