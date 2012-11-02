〔美国债市〕最近一周投资者对美国公债看法趋于谨慎--调查

路透纽约11月1日电---周四公布的一项调查显示,最近一周投资者对持有美国公债的态度趋于谨慎.美国政府周五将公布10月就业报告.

摩根大通证券周三在其每周美国公债客户调查中称,周三表示对美国公债持中性立场,即持有美债比例与其投资组合基准相同的投资者比例从之前一周的58%升至68%.

这是10月1日以来中性立场投资者所占的最高比例.

表示看多美国公债,或公债配置比重高于投资组合基准水平的投资者,其比例连续第二周下滑,从前周的21%降至19%.

而最近一周对美国公债持偏空立场,即持有美债比重低于基准水平的投资者,其比例从前一周的21%降至13%.

指标10年期公债US10YT=RR价格周四跌5/32,收益率(殖利率)报1.712,较周三尾盘升2个基点但较一周前跌10个基点.

摩根大通最新调查报告显示,包括做市商和对冲基金在内的积极客户,看多和看空美国公债的比例均下降.这些积极客户被视为会对美债进行投机性押注.

积极客户中表示做多美债的比例从前一周的23%降至8%,而做空美债的比例从之前一周的31%降至23%.

积极客户中表示对美债持中性立场的比例在连续三周维持46%后跃升至69%,为9月中以来最高比例.(完)