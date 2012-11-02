〔人民币汇率〕短期波动不改长期升值趋势,五年后料至5.7均衡位--专家

路透上海11月2日电---中国证券报周五援引经济学家滕泰表示,人民币的价值仍然存在低估,短期波动不改长期稳步升值趋势.预计五年之后,人民币兑美元汇率将升至5.7左右,基本达到均衡水平,较当前升值9.5%.

曾任银河证券首席经济师的腾泰在报告中指出,自2005年汇改以来,人民币累计升值的幅度仍不足以反映中美两国之间劳动生产率增速的差异.放眼未来,尽管中国经济潜在增速和劳动力生产率正面临人口红利衰减的影响,长期投资回报率趋于下降,但如果考虑到城镇化、制度创新等方面潜藏的巨大潜力,中国经济相对于发达经济体的增长优势仍将持续存在,人民币的升值进程远未完结.

他认为,假设未来五年中国经济保持7.5%的平均增速,而美国经济增长率在2%附近徘徊,则五年后人民币兑美元均衡汇率水平约为5.7,较当前升值9.5%.

从今年7月底至今,人民币兑美元CNY=CFXS重显强势,至今已经累计升值近3%,目前在6.24元水平附近.市场已在不知不觉中转换了年初看空人民币的预期,且最近人民币连续触及涨停板,显示人民币升值格局仍强悍.

腾泰并预计,中国与其他主要国家之间的高利差将成为未来若干年内的常态,海外经济体持续的货币超发势必打击市场对其货币价值的信心,人民币汇率将因此得到持续有力的支撑.

此外,全球配置需求亦将助推人民币值.过去十年中国房地产市场的繁荣在很大程度上提升了人民币资产对于海外投资者的吸引力.展望未来,中国房地产市场的增值空间已经有限,而随着市值规模的不断扩大和市场制度的逐步完善,A股市场的长期投资价值已经显现,并逐渐引起国际资本的重点关注.

随着中国金融自由化改革的逐步推进,人民币成为全球可自由兑换货币已为时不远,国际化带来的交易性需求和储备性需求无疑将推动人民币成为继欧元之后全球货币体系新的一极,人民币的升值空间将进一步打开.(完)