大选仅剩六天,奥巴马罗姆尼仍难分伯仲

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月1日电---据路透/益普索周四发布的每日追踪民调，现任美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼的支持率基本持平，在可能投票的选民中，奥巴马支持率为47%，而罗姆尼为46%。

距离下周二大选仅剩几天，双方支持率基本稳定。

尽管适逢飓风“桑迪”（Sandy）袭美，且双方均展开密集的广告攻势，但看似对双方支持率影响不大。

罗姆尼与奥巴马各自的支持者较为稳固。罗姆尼的支持者中仅有11%称自己仍有可能改变主意，而奥巴马的支持者中仅8%表示可能转投罗姆尼。

26%的登记选民表示，自己已经投票。在这部分人群中，奥巴马支持率为52%，领先于罗姆尼的43%。但是这一数据不一定能说明什么，因民主党人往往比共和党人更愿意提早投票。

该调查样本包括5,575名登记选民，以及4,556名可能投票的选民。受访者在10月28日至11月1日接受网络调查。

这一调查结果的可信区间在登记选民组中为正负3个百分点，在可能投票的选民中为正负3.4个百分点。（完）