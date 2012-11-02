大选仅剩六天,奥巴马罗姆尼仍难分伯仲

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月1日电---据路透/益普索周四发布的每日追踪民调，现任美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼的支持率基本持平，在可能投票的选民中，奥巴马支持率为47%，而罗姆尼为46%。
距离下周二大选仅剩几天，双方支持率基本稳定。
尽管适逢飓风“桑迪”（Sandy）袭美，且双方均展开密集的广告攻势，但看似对双方支持率影响不大。
罗姆尼与奥巴马各自的支持者较为稳固。罗姆尼的支持者中仅有11%称自己仍有可能改变主意，而奥巴马的支持者中仅8%表示可能转投罗姆尼。
26%的登记选民表示，自己已经投票。在这部分人群中，奥巴马支持率为52%，领先于罗姆尼的43%。但是这一数据不一定能说明什么，因民主党人往往比共和党人更愿意提早投票。
该调查样本包括5,575名登记选民，以及4,556名可能投票的选民。受访者在10月28日至11月1日接受网络调查。
这一调查结果的可信区间在登记选民组中为正负3个百分点，在可能投票的选民中为正负3.4个百分点。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。