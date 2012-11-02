〔基金产业〕基金公司现有增长基础不稳,需开发新产品--麦肯锡报告

路透11月1日电---咨询公司麦肯锡的一份新研究报告显示,尽管基金获利轻松,但经理人必须着眼退休金产品和上市交易基金等新领域以寻求发展,因传统股票基金的资金流入已陷入停滞.

该报告为基金公司列出一些全然不同的替代投资,尽管许多公司管理的资产出现上升之势.

但这些资产的增加常常是由于股市上涨,而非基金公司找到吸引投资者资金的新方法.

"目前该行业生存依赖于资产市值的增加,但这个发展基础并不稳固,"该报告警告称.

此外,该行业2011年的平均利润率为28%,虽会令许多其他行业羡慕不已,但已落后于2007年33%的水平.该报告还发现,基金公司的分化日益严重.

报告主要撰笔人之一Salim Ramji称,最具优势的公司稳定投资于另类基金、退休金产品或ETF工具等成长领域.

"这个行业需要做的是找到新资金的来源,"Ramji在一次访谈中表示."资金的来源与过去有了很大不同."

对于北美基金行业,麦肯锡报告的作者走访了100多家公司,这些公司旗下管理的资金规模达到15万亿(兆)美元,约为该地区总管理资产的三分之二.

该报告发现,被动型产品、退休基金等"解决方案型"产品和另类基金是三大成长领域,从2008年到2012年中期共吸引1.3万亿美元新客户资金.

相比之下,同期的股票基金则流出6,700亿美元.报告指出,虽然同期的债券基金吸引了6,020亿美元,但这一趋势很可能随着经济好转而发生逆转.(完)