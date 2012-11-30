更正:〔企业并购〕美参议员要求政府就中国万向竞购电池商A123进行彻底审查(11月2日)

(更正:因译文有误,文中"万象"改正为"万向")

路透华盛顿11月1日电---美国两位共和党参议员周四要求美国财长盖特纳对中国万向集团收购破产电池厂商A123 AONE.O事宜进行彻底审查,称军方以及纳税人提供资金支持的技术必须受到保护.

中国万向集团目前正与美国江森控股(Johnson Controls)(JCI.N)就收购A123展开争夺.A123生产用于电动汽车的锂离子电池.

美国空军一位官员称,A123与空军签署过两项总价值超过400万美元的电池开发合同,其中一项合同仍在有效期.

参议员John Thune和Chuck Grassley表示,由盖特纳领导的美国外资审议委员会(CFIUS)应该审查这笔收购交易,以确保美国军方及纳税人在A123中的权益得到保护.美国奥巴马政府曾向A123提供2.49亿美元拨款.

万向集团收购A123需要获得美国政府及CFIUS的批准.

两位参议员警告称,如果万向集团获准收购A123,这家中国企业就可能获得后者的军方合同,以及重要的栅极存储(grid storage)技术.(完)