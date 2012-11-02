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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 09:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债9:30-10:30招标
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和兴业银行主承
  招商证券(600999.SS)20亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和农行等承销
  上海梅山钢铁公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和建行主承
  清华控股公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和北京银行主承 
  浙江吉利控股集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行和兴业银行主承  
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  二、新债上市:

  中粮集团50亿元九个月期超短融011214004,票面利率4.20% 
  云南物流产业集团5亿元一年期短融041259060,票面利率5.36% 
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)60亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282446,票面利率4.99%
  北京金融街投资集团19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280341,票面利率5.18%
  大庆城投22亿元七年期固息债1280344,票面利率6.55%
  昆明产业开发投资20亿元七年期固息债1280345,票面利率6.46%
  伟星集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280346,票面利率6.30%
  金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347,票面利率6.70%
  寿光金财公有资产12亿元七年期固息债1280353,票面利率6.70%
  无锡锡东科技投资18亿元六年期固息债1280358,票面利率5.98%
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  三、缴款:  

  无锡锡东科技投资公司18亿元六年期固息债1280358,票面利率5.98%
  曲靖公路建设公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280362,票面利率7.23%
  濮阳建设投资公司5亿元七年期固息债1280364,票面利率6.98%
  鄂西生态文化圈投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366,票面利率6.88%
  国奥投资发展公司4亿元六年期固息债1280371,票面利率6.89%
  绍兴袍江工业区投资公司10亿元七年期固息债1280375,票面利率6.90%
  鞍钢集团20亿元九个月期超短融
  营口港务集团12亿元一年期短融
  北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融
  长江南京航道工程局3亿元一年期短融
  宁波城建投资控股10亿元五年期中票
  中材集团10亿元七年期中票 
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  四、还本付息:

  国家开发银行150亿元两年期固息金融债100229到期兑付,票面利率2.90%
  中国人民银行100亿元一年期央行票据1101084到期兑付,参考收益率3.5840%
  民生银行(600016.SS)43.25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债040801付息,票面利率5.10%
  民生银行(1988.HK)14.85亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债040802付息,基本利差2.40%
  辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息,票面利率4.50%
  重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1082193付息,票面利率4.78%
  TCL集团(000100.SZ) 8.6亿元三年期中票1182298付息,票面利率7.01%
  TCL集团11.4亿元五年期中票1182299付息,票面利率7.12%
  太钢不锈(000825.SZ)10亿元三年期中票1182300付息,票面利率5.51%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周五引述人民银行副行长潘功胜表示,为强化货币政策针对性,央行对达到
"小企业信贷增速高于全部贷款增速、增量高于上年同期"要求的中小金融机构,执行较低的
存款准备金率.[ID:nSB2080943]

  --中国中小银行上市已停滞多年.中国证券报周五引述深交所理事长陈东征称,应加快推动
城商行、农商行上市,降低对其上市的有关要求.[ID:nSB2081013]

  国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)11/3公布10月官方非制造业PMI
  汇丰(HSBC)11/5公布10月中国服务业PMI  
  国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI)       (9月为-3.6%)
                      10月居民消费价格指数(CPI)     (9月为1.9%)
                      1-10月城镇固定资产投资        (1-9月为20.5%)
                      10月社会消费品零售总额        (9月为14.2%)
                      10月工业增加值                (9月为9.2%)
                      10月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关11/10公布10月进出口贸易数据               (9月顺差276.7亿美元)
  国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 边竞

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