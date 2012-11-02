《中国债券市场每日交易备忘》--11月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债9:30-10:30招标 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和兴业银行主承 招商证券( 600999.SS )20亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和农行等承销 上海梅山钢铁公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工行和建行主承 清华控股公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和北京银行主承 浙江吉利控股集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行和兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中粮集团50亿元九个月期超短融011214004,票面利率4.20% 云南物流产业集团5亿元一年期短融041259060,票面利率5.36% 中国国航( 601111.SS )( 0753.HK )60亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282446,票面利率4.99% 北京金融街投资集团19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280341,票面利率5.18% 大庆城投22亿元七年期固息债1280344,票面利率6.55% 昆明产业开发投资20亿元七年期固息债1280345,票面利率6.46% 伟星集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280346,票面利率6.30% 金阳建设投资集团12亿元六年期固息债1280347,票面利率6.70% 寿光金财公有资产12亿元七年期固息债1280353,票面利率6.70% 无锡锡东科技投资18亿元六年期固息债1280358,票面利率5.98% ============================================================================== 三、缴款: 无锡锡东科技投资公司18亿元六年期固息债1280358,票面利率5.98% 曲靖公路建设公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280362,票面利率7.23% 濮阳建设投资公司5亿元七年期固息债1280364,票面利率6.98% 鄂西生态文化圈投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280366,票面利率6.88% 国奥投资发展公司4亿元六年期固息债1280371,票面利率6.89% 绍兴袍江工业区投资公司10亿元七年期固息债1280375,票面利率6.90% 鞍钢集团20亿元九个月期超短融 营口港务集团12亿元一年期短融 北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融 长江南京航道工程局3亿元一年期短融 宁波城建投资控股10亿元五年期中票 中材集团10亿元七年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行150亿元两年期固息金融债100229到期兑付,票面利率2.90% 中国人民银行100亿元一年期央行票据1101084到期兑付,参考收益率3.5840% 民生银行( 600016.SS )43.25亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债040801付息,票面利率5.10% 民生银行( 1988.HK )14.85亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债040802付息,基本利差2.40% 辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息,票面利率4.50% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1082193付息,票面利率4.78% TCL集团( 000100.SZ ) 8.6亿元三年期中票1182298付息,票面利率7.01% TCL集团11.4亿元五年期中票1182299付息,票面利率7.12% 太钢不锈( 000825.SZ )10亿元三年期中票1182300付息,票面利率5.51% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五引述人民银行副行长潘功胜表示,为强化货币政策针对性,央行对达到 "小企业信贷增速高于全部贷款增速、增量高于上年同期"要求的中小金融机构,执行较低的 存款准备金率.[ID:nSB2080943] --中国中小银行上市已停滞多年.中国证券报周五引述深交所理事长陈东征称,应加快推动 城商行、农商行上市,降低对其上市的有关要求.[ID:nSB2081013] 国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)11/3公布10月官方非制造业PMI 汇丰(HSBC)11/5公布10月中国服务业PMI 国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 边竞