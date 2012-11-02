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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 11:26 BJT

〔中国新债〕招商证券20亿元三个月期短融中标利率为4.00%--发行快报

路透北京11月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司周五发布的发行快报显示,招商
证券股份有限公司(600999.SS)稍早招标发行的今年第四期20亿元人民币三个月期短期融资券
中标利率为4.00%.

  具体条款如下:

  发行人    发行额度  拟发规模  期限      利率       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 招商证券       86       20       3       4.00%      工商银行     AAA       11/5       11/6  
 (600999.SS)                                         农业银行等
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  在发行多期短期融资券后,招商证券试图成为首家通过公司债融资的券商.在目前越来越多
创新业务推出或即将推出之际,国内券商多渠道储备更多资金已成趋势.[ID:nSB2053585](完)

  --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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