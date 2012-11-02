〔中国新债〕招商证券20亿元三个月期短融中标利率为4.00%--发行快报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司周五发布的发行快报显示,招商 证券股份有限公司(600999.SS)稍早招标发行的今年第四期20亿元人民币三个月期短期融资券 中标利率为4.00%. 具体条款如下: 发行人 发行额度 拟发规模 期限 利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 招商证券 86 20 3 4.00% 工商银行 AAA 11/5 11/6 (600999.SS) 农业银行等 ============================================================================================= 在发行多期短期融资券后,招商证券试图成为首家通过公司债融资的券商.在目前越来越多 创新业务推出或即将推出之际,国内券商多渠道储备更多资金已成趋势.[ID:nSB2053585](完) --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。