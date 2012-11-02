〔全球经济〕周末G20会议将在财政悬崖问题上向美国施压

路透墨西哥城11月1日电---全球财经首脑本周末将对美国和欧洲施压,要求前者考虑如何避免自身财政问题对全球经济的冲击,同时希望后者能再次保证欧元区债务危机得到控制.

在墨西哥城举行的20国集团(G20)会议上,与会的欧美财经官员还可能受到来自其它国家的压力,要求其在"巴塞尔协议III"的实施方面更加积极.

本次会议适值美国大选前夕,几天后中国也将举行领导人换届,一些重要经济体的财政部和央行高级官员将缺席这一年两次的会晤.

一位G20官员称本次会议"时间糟得不能再糟",参与会谈的人士预计不会有重大协议达成.

美国财长盖特纳,欧洲央行总裁德拉吉和法国财长莫斯可维西都将缺席本次会议,且有消息人士称,巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)也将缺席,中国一些高层官员亦有可能不出席.

"所有成员国都担心美国的财政悬崖,"一位要求匿名的G20消息人士说."我们所要做的就是向美国官员增大施压,警告他们这对全球经济构成实质威胁.我相信他们知道其中的利害,但大选之前做不了太多的事情."(完)