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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 11:08 BJT

〔日本股市〕早盘收高1.3%至一周高点,关注美国非农就业数据

路透东京11月2日电---日本股市日经指数周五早盘攀升1.3%至一周高位,因美国消费者信心和民间就业数据改善提振市场人气.今日稍晚还将公布美国非农就业数据.

数据良好的消息提振美元兑日圆JPY=,进而利好日本出口商.其中,本田汽车(7267.T)涨3.4%,日产汽车(7201.T)涨1.9%.

索尼(6758.T)走高亦助推股指.此前索尼公布第二季录得小规模的营业利润,并维持全年财测不变.

日经指数.N225早盘收高117.33点至9,064.20点,为一周来首次突破9,000点关卡,但面临200日移动均值9,070.62处的阻力.

东证股价指数.TOPX涨1.2%至751.87点.(完)

--编译 侯向明;审校 石冠兰

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