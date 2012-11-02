〔日本股市〕早盘收高1.3%至一周高点,关注美国非农就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京11月2日电---日本股市日经指数周五早盘攀升1.3%至一周高位,因美国消费者信心和民间就业数据改善提振市场人气.今日稍晚还将公布美国非农就业数据.
数据良好的消息提振美元兑日圆JPY=,进而利好日本出口商.其中,本田汽车(7267.T)涨3.4%,日产汽车(7201.T)涨1.9%.
索尼(6758.T)走高亦助推股指.此前索尼公布第二季录得小规模的营业利润,并维持全年财测不变.
日经指数.N225早盘收高117.33点至9,064.20点,为一周来首次突破9,000点关卡,但面临200日移动均值9,070.62处的阻力.
东证股价指数.TOPX涨1.2%至751.87点.(完)
--编译 侯向明;审校 石冠兰
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。