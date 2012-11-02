〔新债招标〕中国三月期贴现国债收益率远高二级,机构多高位搏边际(更新版)

(新增交易员评论和细节)

* 中标收益率3.1324%,明显高于二级市场

* 边际收益率3.1907%,机构高位"搏边"兴致浓厚

* 整体认购情况显示尚可

路透北京11月2日电---中国财政部周五招标的三个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场.利率市场化开启后,资金成本持续维持在高位,多数机构对短期利率债资产兴趣有限,高标位搏边际的兴致倒是浓厚,致整体认购情况尚可.

业内人士透露,稍早招标发行的该150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为3.1324%,边际(最优)中标收益率为3.1907%,投标倍数1.82倍.

"大家基本都不怎么投这类短债,不考核,玩的人较多,搏边际,"北京一国有银行交易员称,"有机构赌结果会走高,甚至是流标,加权3.13%,说明底下标位不算多,最后看起来认购倍数就还好."

路透访问的多家传统主力投资机构确实均未参与本期新债投标.华东地区一银行交易员则表示,"我们参与,搏边际,投中了去二级卖了,赚点小钱."访问发现,投标机构中,这类心态有一定的市场.

银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率IFT3MY=CDC为2.8290%;二级市场上,剩余期限约0.27年的国债120002券最新收益率最优报价tCN120002=CFXM在2.9901%/2.9099%.中国银行间市场七天质押回购加权利率CN7DRP=CFXS最新则报在3.3927%.

中国6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

该期债为财政部今年第八期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债11月5日开始发行并计息,11月7日发行结束,11月9日起在各交易场所上市交易.(完)