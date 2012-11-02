〔日本债市〕在美国非农就业报告出炉前公债价格持稳,但公债期货下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京11月2日电---日本政府公债价格周五持稳,投资者等待今日稍晚出炉的美国就业数据.10年期日本公债期货走低,与股市上扬背道而驰. 10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平于0.775%,稍早曾微升至0.780%.路透数据显示,周四该收益率曾高见0.785%,为10月23日以来最高. 根据路透调查中的分析师预期,周五出炉的美国10月非农就业报告料将显示,非农就业岗位料增加12.5万个,但预计仍不足以阻止失业率自上月的7.8%升至7.9%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。