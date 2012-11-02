日本拟从哈萨克斯坦进口稀土--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月2日电---日本《读卖新闻》周五援引政府消息人士的话报导称，为减少对中国的依赖，日本很可能最早从明年1月开始从哈萨克斯坦进口稀土。

自中国在2010年因双边纷争限制稀土出口后，稀土供应问题一直困扰着日本。

《读卖新闻》报导称，日本计划每年从哈萨克斯坦进口1,500吨稀土，约占其年需求量的7.5%。

据悉，这其中包括大约20吨镝，这将占日本对该原材料需求的3%。镝主要用于制造电动和混合汽车的发动机。

世界贸易组织正在对欧洲、日本和美国就中国限制稀土出口提出的申诉进行调查。（完）