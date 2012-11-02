日本拟从哈萨克斯坦进口稀土--媒体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月2日电---日本《读卖新闻》周五援引政府消息人士的话报导称，为减少对中国的依赖，日本很可能最早从明年1月开始从哈萨克斯坦进口稀土。
自中国在2010年因双边纷争限制稀土出口后，稀土供应问题一直困扰着日本。
《读卖新闻》报导称，日本计划每年从哈萨克斯坦进口1,500吨稀土，约占其年需求量的7.5%。
据悉，这其中包括大约20吨镝，这将占日本对该原材料需求的3%。镝主要用于制造电动和混合汽车的发动机。
世界贸易组织正在对欧洲、日本和美国就中国限制稀土出口提出的申诉进行调查。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。