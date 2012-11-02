《中国信用市场综述》债市或开启寻找定价的新均衡区间?

作者 钟华

路透北京11月2日电---尽管中国央行现有高逾8,000亿元人民币逆回购未到期量,但年底前市场资金净需求波峰已过,流动性渐趋好转,而新债供给冲击也相对弱化,这对债市形成一定支撑.

然而,这一短期因素可能难以揭示出中国债市收益率在中长期可能将要达到的均衡区间.而从基于资金成本基准的资产定价关系出发,或可以为我们提供观察这一均衡区间水平的参考视角.

我们看到,中国10月官方和汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)均走升、基建投资增加,以及货币供应增速和社会融资规模提高等数据,均显示中国经济开始显现趋稳迹象,这就降低了中国央行采取降息等政策放松的必要性.

在此背景下,以及中国央行有意维持银行体系流动性"紧平衡"的格局下,央行公开市场就能更有效地维持以逆回购为主的操作框架.如今,央行公开市场逆回购未到期规模创逾8,000亿元的高位,央行依然没有显示出放弃这一新操作框架的迹象.

如果中国央行坚持并延续这一操作框架,将有着极为重要的意义--有助于增加央行把公开市场逆回购利率,培育成能取代金融机构存贷款基准利率的新基准利率的可能性.当然,中国构建和培育新基准利率将是一个长期而复杂的过程,但现今的公开市场实践,已使得逆回购中标利率对市场利率的指引作用渐趋增强.

从近期看,中国经济的企稳将使得央行逆回购利率调降的概率进一步降低,央行七天期逆回购中标利率CN7DRRP=PBOC将会持稳于3.35%.这可能使得银行间七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS的长期均值会处于该中标利率附近或上方.

这一判断也得到公开市场操作实践的支撑.自今年6月央行启用逆回购作为常规操作工具,七天期回购加权平均利率的全月均值就从5月的2.95%升至6月的3.13%,靠近当时七天期逆回购中标利率3.30%的水平.

而至今为止期间,七天期回购加权利率虽有大幅波动,但其全月均值并没有明显偏离央行逆回购中标利率,且至今其全月均值受央行逆回购未到期规模变化影响不大.按路透统计月底数据计算,央行逆回购的月度未到期量从8月的580亿元劲升至11月的逾8,000亿元.

中国央行逆回购中标利率与市场回购利率关系图表,请点击(link.reuters.com/mek73t)

短短数月的上述利率关系,还未经过历史大洗礼,却并非没有趋势性含义,这从国际主要央行公开市场实践可资佐证.以欧洲央行为例,剔除欧债危机以来的特殊时段,自欧元区启动以来,欧元区七天期LIBOR利率主要在贴近欧洲央行主要融资(基准)利率的上方运行和波动;同期,美国隔夜LIBOR利率也同样主要在贴近美国联邦基金利率上方运行和波动.

美欧央行基准利率与市场利率关系图,请点击(link.reuters.com/qek73t)

也就是说,如果中国央行坚持用公开市场逆回购操作来调节银行体系资金供求,投资者对此共识不断加深,上述利率关系将更趋稳定.如果这一稳定关系持续,将有着深远的意义,不仅决定中国银行间市场的资金价格中枢,还奠定着中国利率市场化的央行公开市场操作框架.

我们这里单从资金定价中枢对债市收益率关系来探讨.目前一年期国债收益率与央行七天期逆回购中标利率的利差为负逾40个基点(bp),而10年期国债收益率与其利差才逾20个bp.这意味着买入并持有一年期国债将会产生40个bp左右的相对亏损,10年期国债收益率的利率保护也非常之薄.

对比欧美债市与基准利率之利差水平,也可彰显中国债市与基准利率的利差仍偏低,而欧美市场流动性当前还处于几近"零"利率的空前宽松水平.路透数据显示,美国1年/10年期国债收益率与美国联邦基金利率的利差分别为负8个bp和146个bp,而2008年6月来的均值分别为28个bp和247个bp;欧洲1年/10年期基准债收益率与欧洲央行主要融资利率之利差分别为负74个bp和72个bp,而2007年11月来的均值分别为负41个bp和119个bp.

当然,欧美债市与基准利率的利差水平虽可资中国参考,但中国市场毕竟与欧美成熟市场还有距离,不可同日而语.为进一步观察中国债市与资金基准的关系,我们选择央行公开市场28期正回购中标利率作为资金基准考察基础.

我们之所以选择该利率,在于其身兼银行间市场流动性走势和官方政策趋向的双重含义,并与中国利率产品收益率的波动关系较为一致.路透数据显示,2006年到2009年7月两者走势吻合度尤其高.

计算显示,目前1年/10年国债收益率与此前28天期正回购中标利率的利差分别为18个bp和82个bp,均低于2006年3月以来的36个bp和155个bp的历史均值;AAA级一年期短融和五年期中票的收益率与之的利差为149个bp(2007年1月以来历史均值为152个bp)和212个bp(2008年5月以来历史均值为258个bp).

上述中国债市收益率和资金基准利率的利差水平显示出,尽管10年期国债收益率当前已趋近历史均值,信用债收益率也基本处于均值上方水平,但他们离考虑资金价格基准后的收益率均值仍有较大距离,尤其是中长期债券.

不仅如此,央行公开市场操作主要工具也已从28/91天期品种的正回购以及央票发行,转换为七天期等品种逆回购,最新中标利率也相应由此前28天期正回购的2.75%升至七天期逆回购的3.35%.

也就是说,这一视角下,买债的资金价格基准已提高了60个bp,如今的债券收益率还那么有价值吗?

当然,正在演变中的中国金融体系以及央行新操作框架,将带来各种资产和价格关系的重新分化与整合,不过市场要达成新的均衡将是一个动态的长期过程,非一蹴而就,并将随着经济形势、制度规章安排、投资者群体和市场结构、短期供求以及市场预期等诸多因素变化而调整.(完)