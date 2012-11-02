《中国公司债发行日程表》--11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ================================================================================================= 建峰化工 不超过10 10 7 *6.39% 申银万国 AA 11/2-11/6 (000950.SZ) (附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;建峰工业集团提供担保) ================================================================================================= 科伦药业 不超过26 15 5 询价区间5.40%-5.90% 国金证券 AA+ 11/5-11/6 (002422.SZ) (附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= 华西能源 不超过6 6 5 预设区间 5.80%-7.00% 信达证券 AA 11/5-11/7 (002630.SZ) (附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ================================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 刘昕
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。