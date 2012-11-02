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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 12:21 BJT

《汇市简讯》日圆/韩元跌势加剧,3月低点在望

0359GMT * 日圆/韩元维持下跌趋势--有可能收在200周移动均线切入位13.72的下方 * 下一目标位是13.39,为3月低点以及2011年4-10月这波涨势的76.4%回档位 * 日圆/韩元持续走跌令韩国出口商忧心,也令韩国央行感到不安 * 有传言称韩国央行在隔夜无本金交割远期外汇(NDF)市场干预.(完) --编译 郑茵; 审校 孙茉莉

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