《汇市简讯》日圆/韩元跌势加剧,3月低点在望

0359GMT * 日圆/韩元维持下跌趋势--有可能收在200周移动均线切入位13.72的下方 * 下一目标位是13.39,为3月低点以及2011年4-10月这波涨势的76.4%回档位 * 日圆/韩元持续走跌令韩国出口商忧心,也令韩国央行感到不安 * 有传言称韩国央行在隔夜无本金交割远期外汇(NDF)市场干预.(完) --编译 郑茵; 审校 孙茉莉