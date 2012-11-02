〔中国债市动态〕消息淡静现券弱势整理,经济企稳后回升步伐受关注

路透上海11月2日电---中国银行间债市周五早盘主要现券收益率小幅波动,因消息面持续淡静,流动性亦维持相对宽松.在中国经济企稳信号日趋明显后,市场将更多重点转向经济回升步伐,以判断未来中长债可能受到的影响.

华东一银行交易员称,早盘现券收益率波动幅度微小,但部分券种买卖双方定价有一定差距,显示机构对后市预期仍有分歧."现在经济企稳信号比较明显了,但短期会好到什么程度,也不好说.再看看吧."

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上.[ID:nSB2078837]另一数据---汇丰10月中国制造业PMI终值亦反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点.[ID:nSB2076769]

该交易员并表示,与中长债不同,现券短端更多要看年底前资金面变化,以及央行公开市场逆回购利率情况等.若逆回购利率不能破位下行,短端收益率下行空间则受限.至于今日招标的贴现国债收益率走高,则因多被视作流动性管理工具,而对现券市场参考性不强.

自6月末起,央行公开市场逆回购,取代正回购成为常态化操作.作为二级市场回购利率重要参考的各期限逆回购利率,近两个月以来则一直持稳,其中七天期品种为3.35%.

财政部周五招标的三个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场.利率市场化开启后,资金成本持续维持在高位,多数机构对短期利率债资产兴趣有限,高标位搏边际的兴致倒是浓厚,致整体认购情况尚可.[ID:nSB2081429]

北京一交易员还指出,稳定且相对宽松的资金面,令短券交投稍显活跃.但现券总的收益率水平未有大的变化.

剩余期限近10年的国债120015最新报价tCN120015=CFXM为3.5999%/3.5800%,上日尾盘为3.6000%/3.5800%;剩余期限不足一年的国债120019券最新报价tCN120019=CFXM为2.9450%/2.9350%,上日尾盘为2.9400%/2.9200%.(完)