〔路透调查〕澳洲央行11月料再度放宽政策,因担忧全球经济成长

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* 大多数分析师预计央行在11月6日会议上将降息至3.0%

* 如果下周未降息,几乎可以肯定的是12月将放松政策

路透悉尼11月2日电---对分析师的调查显示,澳洲央行下周进一步降息的可能性非常高.这主要是出于对全球经济成长的担忧,特别是对关键出口市场中国的忧虑.

路透走访的20位分析师中有15位预计,澳洲央行在11月6日的会议上将下调利率25个基点至3.0%,这一水平与全球金融危机期间创纪录的低水准相当.

受访者认为,澳洲央行继上月放松政策后,还可以进一步下调利率.上月放宽政策时,该央行称全球经济背景趋暗、出口价格下滑且汇率高企.

"放松货币政策将有助于刺激住宅及非住宅建设、制造业和家庭消费等本地产业,"澳洲国民银行首席分析师Rob Henderson表示.

该项调查亦显示,几乎所有分析师均预计,澳洲利率到12月将来到3.0%,其中有3人预计,利率会降至2.75%的纪录低位.(完)